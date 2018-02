Terremoto atinge Afeganistão e é sentido na Índia e Paquistão

O terremoto de magnitude 5,7 teve o epicentro a cerca de 26 quilômetros de Jalalabad, no Afeganistão, disse o Serviço Geológico dos EUA em seu site. Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.

Prédios balançaram na capital Nova Délhi e as pessoas correram para a rua na disputada região norte de Caxemira, onde um terremoto matou cerca de 75 mil pessoas em 2005, a maior parte no lado do Paquistão. O tremor desta quarta-feira também foi sentido na capital do Paquistão, Islamabad.

Na semana passada, um terremoto de magnitude 6,6 matou cerca de 200 pessoas no sudoeste da China, poucos dias depois de outro tremor poderoso matar 35 pessoas no Paquistão, perto da fronteira com o Irã.

(Por Satarupa Bhattacharjya)