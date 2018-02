Terremoto de 5,3 graus sacode o noroeste do Irã

Um terremoto de 5,3 graus na escala Richter sacudiu nesta terça-feira a província de Zanjan, no noroeste do Irã, causando pânico entre a população, segundo a agência "Irna", que não informou a existência de vítimas ou danos materiais. O tremor foi registrado às 10.48 (3h18 de Brasília), e seu epicentro foi localizado em uma região situada a cerca de 16 quilômetros do centro de Zanjan, segundo o Centro Sismográfico do Instituto de Geofísica da Universidade de Teerã. O Departamento de Emergências de Zanjan afirmou que ambulâncias e equipes de socorro do Crescente Vermelho Iraniano foram enviados imediatamente às regiões atingidas. Os movimentos sísmicos são freqüentes no Irã, um país situado geograficamente em uma zona onde placas tectônicas se chocam.