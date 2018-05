Terremoto de magnitude 6,5 atinge o sul do Irã

Atualizado às 18h58

Um terremoto de 6,5 graus na escala Richter atingiu o sul do Irã nesta segunda-feira, 20, a 214 quilômetros da localidade de Zahedan e com epicentro a 12,4 quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Um funcionário do governo provincial de Kerman disse por telefone à Reuters que não há relatos de danos ou vítimas.

Essa região é muito propensa a terremotos --lá fica a cidade de Bam, onde 31 mil pessoas morreram por causa de um sismo em 2003.

Kerman não está entre as regiões produtoras de petróleo do Irã, quarto maior exportador mundial do produto.

A agência semioficial de notícias Fars reportou que o tremor também foi sentido na província do Sistão-Baluchistão, que faz fronteira com o Paquistão e Afeganistão.

(Por Parisa Hafezi)