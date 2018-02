Terremoto deixa ao menos 100 feridos no oeste do Irã

Um terremoto de 4,7 graus na Escala Richter deixou mais de 100 feridos no oeste do Irã, informou a TV estatal iraniana. O tremor atingiu três cidades na província de Lorestan às 4h45 desta quinta-feira, 1. Os feridos são moradores da província do Lorestan, onde se registrou o epicentro do terremoto, que aconteceu às 4h45 (21h15 de quarta-feira em Brasília), segundo o Centro Sismográfico do Instituto de Geofísica da Universidade de Teerã. Os movimentos sísmicos são freqüentes no Irã, um país situado geograficamente em uma zona onde as placas tectônicas se chocam. Em dezembro de 2003, um terremoto de 6,6 graus na escala Richter na província sudeste de Kerman matou 4.000 pessoas.