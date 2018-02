Terremoto e inundações deixam ao menos 33 mortos no Afeganistão

Mustafa Najafizada/Reuters Destruição. Sobreviventes vasculham escombros de terremoto em Mazar-i-Sharif CABUL - Um terremoto no leste do Afeganistão e inundações no norte do país mataram pelo menos 33 pessoas nesta quarta-feira, 24, depois que o clima úmido enfraqueceu as tradicionais casas de tijolos de barro onde vive grande parte da população do país, disseram autoridades. O terremoto de magnitude 5,7 ocorrido às 14h no horário local (6h30 em Brasília) chegou a ser sentido na capital indiana Nova Délhi e é o mais recente de uma série de tremores que têm atingido a Ásia neste mês.

O tremor teve profundidade de 65 quilômetros, com epicentro a 11 quilômetros de Mehtar Lam, capital da província oriental de Laghman, de acordo com o site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Pelo menos 18 pessoas morreram nas províncias vizinhas de Nangarhar e Kunar e o número de vítimas fatais deve aumentar, disse um porta-voz da Sociedade Crescente Vermelho do Afeganistão. Cerca de 70 pessoas ficaram feridas apenas em Nangarhar.

A maior parte do Afeganistão recebeu chuva constante nesta quarta-feira, o que teria enfraquecido as tradicionais casas de tijolos de barro em que muitos afegãos vivem, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão. A entidade ainda não tem seus próprios dados sobre vítimas.

Inundações. Mais cedo nesta quarta-feira, a chuva também provocou inundações na província de Balkh, no norte do país, matando 15 pessoas, segundo o membro do conselho provincial Fazel Hadidi. / REUTERS