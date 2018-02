Terremoto não causou dano a reator nuclear, diz Irã à AIEA

O órgão, com sede em Viena, disse que o terremoto --que segundo a mídia iraniana matou 32 pessoas e devastou vilas pequenas-- aconteceu a cerca de 91 quilômetros da usina nuclear de Bushehr.

"O Irã informou (o centro de emergência e incidentes da AIEA) sobre o evento, relatando que não houve danos à Usina Nuclear de Bushehr nem liberação radioativa da instalação", disse a agência da ONU em comunicado.

Com base nesta informação e análises sísmicas da própria AIEA sobre a magnitude do tremor, localização e outros fatores, a agência "não está buscando informações adicionais do Irã", acrescentou o comunicado.

(Reportagem de Fredrik Dahl)