Tesouro dos EUA aplica sanções contra 4 empresas iranianas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 8, que aplicará sanções contra quatro empresas iranianas que são suspeitas de contribuir o programa nuclear do Irã. A medida proíbe que companhias americanas negociem com estas instituições e congela qualquer ativo que elas possuírem sob a jurisdição americana. As empresas iranianas atingidas são a Shahid Sattari Industries, a Seventh of Tir, a Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) e a Parchin Chemical Industries, segundo indicou o Tesouro em comunicado. Outras quatro pessoas também foram incluídas nas sanções: Dawood Agha-Jani, Moshen Hojati, Mehrdada Akhlaghi Ketabachi e Naser Maleki, por trabalhar para companhias envolvidas nos programas de mísseis e nucleares desenvolvidos por Teerã. "As empresas nucleares e de mísseis do Irã se escondem por trás de uma série de agentes que fazem negócios em seu nome", disse Stuart Levey, subsecretário do Tesouro para a luta contra o terrorismo e para a inteligência financeira. A Shahid Sattari Industries é acusada de envolvimento na produção e manufatura de equipamentos. A Seventh of Tir estaria ligada ao desenvolvimento do programa de centrífugas nucleares e teria laços com a Ammunition and Metallurgy Industries Group. Segundo o Tesouro americano, o grupo de indústrias químicas Parchin Chemical Industries foi incluído na medida por ser o receptador de uma substância usada em mísseis balísticos.