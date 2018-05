Tiroteio mata 1 e fere 10 na Cidade Antiga de Jerusalém

Um homem arrancou a arma de um segurança israelense e disparou contra ele nesta sexta-feira, 10, na Cidade Antiga de Jerusalém, dando início a um tiroteio que levou à morte do agressor e fez pelo menos 10 feridos, segundo a polícia e equipes médicas. As autoridades identificaram o agressor como sendo "um homem árabe" com idade de 18 a 20 anos. Um comandante da polícia o qualificou de "terrorista", embora não tenha explicado suas motivações. Falando à Rádio Israel, esse comandante disse que o homem baleou o segurança depois de furtar sua pistola, junto ao movimentado mercado que fica perto da Igreja do Santo Sepulcro, na parte cristã da Cidade Velha. Um outro segurança perseguiu e baleou o agressor, segundo o comandante policial. A polícia e a Zaka (serviço de emergência) confirmaram a morte do agressor. "Por causa do tiroteio, alguns civis ficaram feridos", disse o comandante policial. Os serviços de emergência disseram que há 10 feridos a bala, a maioria sem gravidade. A Cidade Antiga fica particularmente cheia de comerciantes e turistas na sexta-feira. A região também estava repleta de fiéis muçulmanos que iam para a Mesquita de al-Aqsa para a oração do meio-dia da sexta-feira Uma testemunha disse à Rádio Israel que dois seguranças mataram o agressor. "Eu vi que o ferido no chão não estava se movendo nada. Não vi nada nas mãos dele. Vi dois seguranças que continuavam disparando contra o homem, e o homem não se movia nada. Ele estava morto." Em resposta, o comandante policial afirmou que apenas um dos guardas baleou o agressor, agindo "profissionalmente". Em maio, forças israelenses mataram dois palestinos durante um tiroteio em Jerusalém Oriental, a parte árabe da cidade. Dois oficiais israelenses ficaram feridos no incidente. Nenhum grupo militante assumiu envolvimento naquele incidente.