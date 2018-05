Tradutor da CBS News é sequestrado e morto no Iraque Um tradutor da CBS News no Iraque foi encontrado morto após ter sido sequestrado, em sua casa, por cerca de 10 homens armados há uma semana, informou a emissora nesta segunda-feira. Anwar Abbas Lafta, um iraquiano que trabalhava para a CBS News há 10 meses, foi sequestrado na noite de 20 de agosto por homens que invadiram sua casa, brigaram com ele e seu irmão e balearam sua irmã no braço, disse a CBS em um comunicado. Sua família recebeu dois pedidos de resgate durante a semana, e então a polícia ligou para um primo informando que o corpo havia sido encontrado ao norte de Sadr City, um grande bairro em Bagdá. O primo identificou o corpo, disse a CBS. Cerca de 112 jornalistas e, agora, 41 trabalhadores de apoio morreram no Iraque, segundo uma entidade de proteção à categoria, a qual alerta que os perigos de repórteres no Iraque prejudica a informação disponível para o público sobre a guerra. Cerca de 85 por cento trabalhava em uma organização internacional. Abbas Lafta, que estava no começo de seus 50 anos e não era casado, havia trabalhado como tradutor para a força militar dos EUA no país por três anos antes de entrar para a CBS. Ele foi enterrado nesta segunda-feira em Najaf.