Trégua de longo prazo entre Israel e Hamas pode começar em dias Israel e o Hamas diminuíram suas diferenças sobre um acordo para um cessar-fogo de longo prazo na Faixa de Gaza e uma nova trégua pode começar em dias, disse o Hamas nesta segunda-feira. As negociações mediadas pelo Egito no Cairo se intensificaram nas vésperas das eleições israelenses, na terça-feira. Osama al-Muzaini, líder do primeiro escalão do Hamas, disse à Reuters que um cessar-fogo de 18 meses poderia ser anunciado em "alguns dias", embora ele não tenha dado detalhes de como seria implementado. O Egito propôs um processo em várias etapas, a ser iniciado com a declaração de um cessar-fogo de longo prazo, seguido de uma troca de prisioneiros, abertura dos postos de fronteira de Gaza e conversas de reconciliação entre facções palestinas rivais. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi em Gaza e Adam Entous em Jerusalém)