Trégua em Gaza sofre novas violações com diparos israelenses

Tanto Israel quanto o Hamas denunciaram neste domingo, 6, novas violações do cessar-fogo na Faixa de Gaza, informaram fontes oficiais dos dois lados. Soldados israelenses dispararam na manhã deste domingo contra agricultores palestinos que se aproximavam de seus terrenos de cultivo perto da fronteira no norte de Gaza, segundo fontes da Polícia do Hamas e testemunhas palestinas. Uma porta-voz militar israelense disse à Agência Efe "não dispor de informação sobre esse incidente". O Exército informou sobre vários disparos a partir da Faixa de Gaza contra agricultores israelenses que trabalhavam em seus campos perto de Nahal Oz, que separa o território palestino e Israel. Os disparos "danificaram um trator, mas não provocaram ferimentos no agricultor", disse um porta-voz. Em 19 de junho, entrou em vigor a trégua estipulada entre Israel e Hamas, alcançada com a mediação do Egito. Segundo o acordo, as milícias armadas de Gaza terão que parar suas hostilidades contra Israel, que deverá suspender gradualmente o bloqueio que impôs à Faixa de Gaza há mais de um ano e interromper suas incursões militares nesse território. Israel reabriu neste domingo algumas passagens fronteiriças com a Faixa de Gaza, após mantê-las fechadas desde quinta-feira passada, em resposta ao disparo de foguetes contra seu território por milícias palestinas. Ao longo do dia, devem entrar cerca de 80 caminhões no território palestino com alimentos básicos, remédios e combustível, disse à Efe Peter Lerner, porta-voz do escritório de coordenação das atividades do Governo israelense nos territórios palestinos. O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, tomou neste sábado à noite a decisão de reabrir as passagens fronteiriças com Gaza, e, em virtude dessa medida, hoje funcionam a passagem industrial de Sufa, a de combustível de Nahal Oz e o principal cruzamento de pessoas de Erez. A passagem industrial de Karni está fechada hoje, segundo a fonte, porque se encontra em obras de manutenção.