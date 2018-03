Trégua entre Israel e Hamas começa a vigorar em meio a dúvidas Israel e o Hamas interromperam suas ações armadas na Faixa de Gaza, na terça-feira, mas, diante de um processo de paz tomado por incertezas, os dois lados manifestaram dúvidas a respeito de quanto tempo perduraria o cessar-fogo mediado pelo Egito. Pouco antes de a trégua entrar em vigor, depois do amanhecer, um míssil lançado pelos israelenses matou um palestino armado e feriu um outro perto de uma cerca da fronteira com Israel, na parte central da Faixa de Gaza, disseram funcionários da área da saúde e militantes. O cessar-fogo começou às 6h (0h em Brasília), depois de um outro dia de ataques através da fronteira. Dezenas de foguetes palestinos de fabricação caseira e morteiros atingiram o sul de Israel, sem provocar grandes danos. E ataques aéreos realizados pelas forças israelenses deixaram vários militantes feridos na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, afirmou ao jornal Sydney Morning Herald que o pacto representava a última chance do grupo militante de evitar uma incursão militar da parte dos israelenses. O gabinete de Olmert anunciou, depois do início do cessar-fogo, que o premiê planeja visitar o Egito na próxima terça-feira a fim de conversar com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, a respeito de questões regionais e bilaterais. Em um discurso proferido na quarta-feira, Olmert disse que o acordo com o Hamas, que assumiu o controle da Faixa de Gaza ao expulsar dali a facção Fatah, ligada ao presidente palestino, Mahmoud Abbas (um político aliado do Ocidente), era "frágil e provavelmente de pouca duração". O ministro israelense da Defesa, Ehud Barak, em uma entrevista concedida ao jornal francês Le Monde, afirmou que não conseguia prever se a trégua perduraria "dois dias ou dois meses". "Historicamente, nós nos encontramos em uma rota de colisão com o Hamas. Mas ainda faz sentido agarrarmo-nos a essa oportunidade", disse Barak. Para o Hamas, suspender as ações hostis poderia traduzir-se em algum alívio no bloqueio imposto por Israel sobre a Faixa de Gaza e poderia ajudá-lo a ganhar alguma legitimidade com o Ocidente e a aproximar-se de uma reconciliação com Abbas, que realiza atualmente negociações de paz com Israel patrocinadas pelos EUA. Em um comunicado divulgado quando o cessar-fogo entrava em vigor, o braço armado do grupo militante afirmou estar "totalmente preparado para lançar um ataque militar que abalará a entidade sionista" se Israel não obedecer a todos os pontos da trégua. Segundo autoridades de países ocidentais, Israel planejava permitir que ingressasse na Faixa de Gaza um número um pouco maior de caminhões carregados com mercadorias, e isso a partir de domingo e caso o cessar-fogo ainda esteja em vigor até lá. Os palestinos exigem que as importações sejam retomadas por inteiro. Ismail Haniyeh, um dos líderes do Hamas, manifestou confiança de que todas as facções respeitarão a trégua. O Hamas controla a Faixa de Gaza, mas grupos armados menores desafiaram seus apelos por um cessar-fogo no passado. A última trégua, de novembro de 2006, não durou muito tempo. (Reportagem adicional de Dan Williams, Adam Entous e Avida Landau em Jerusalém)