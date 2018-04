Três americanos foram mortos no Afeganistão, diz OTAN

Associated Press,

Três norte-americanos foram mortos nesta sexta-feira, 29, no Afeganistão oriental, segundo a Otan. De acordo com a organização, dois homens eram soldados e, o terceiro, funcionário do órgão.

Um comunicado diz que as mortes ocorreram na sexta, mas não fornece mais detalhes. O documento afirma que o incidente está sob investigação, e que não há mais informações disponíveis no momento.

Pelo menos 29 americanos foram mortos na região neste mês, o dobro do número de mortes registradas em janeiro do ano passado.