Três atentados com carros-bomba matam 13 pessoas no Iraque

Dois carros-bomba explodiram neste domingo em atentados suicidas em Mosul, no norte do Iraque, matando pelo menos seis pessoas e ferindo dezenas de outras, disseram autoridades iraquianas e norte-americanas. Em Bagdá, a explosão de um outro carro-bomba matou sete. Também neste domingo, o governo do Iraque anunciou novas medidas de segurança para proteger os cristãos em Mosul, depois de vários ataques contra eles promovidos por extremistas religiosos sunitas. A série de ataques mostra os persistentes desafios que o Iraque enfrenta à medida que os EUA transferem a responsabilidade para os soldados e a polícia do país do Oriente Médio depois do forte declínio da violência desde o ano passado. Autoridades norte-americanas temem que as hostilidades aumentem antes das eleições regionais, que deverão ocorrer até o final de janeiro. As informações são da Associated Press.