Três explosões deixam 25 mortos em áreas xiitas de Bagdá

O principal bairro xiita de Bagdá, Sadr City, foi alvo de duas explosões: uma bomba no fim da tarde que matou três pessoas perto de um mercado, e um carro-bomba em um posto policial que matou 16 pessoas e feriu 30, de acordo com autoridades.

Em Kahdimiya, no oeste de Bagdá, um carro-bomba matou seis civis e feriu outros 21 no principal posto de segurança do distrito, segundo fontes da polícia e da área médica.

(Reportagem de Ned Parker)