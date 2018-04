Três palestinos morrem em ataque aéreo israelense

Três palestinos morreram neste domingo, 4, em um ataque aéreo israelense no norte da Faixa de Gaza, informa a imprensa local. Segundo testemunhas, as vítimas são três civis que trabalhavam como guardas de segurança em uma feitoria localizada ao leste do campo de refugiados de Jabalia. O Exército alega que o ataque era dirigido contra "uma célula de terroristas que acabava de lançar três foguetes" artesanais Qassam contra o sul de Israel, que não causaram feridos nem danos materiais. O braço armado da Jihad Islâmica, as Brigadas Al Quds, reivindicaram o lançamento destes foguetes.