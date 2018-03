Três palestinos morrem em ataques de Israel contra Gaza

Ataques promovidos por Israel contra o sul da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 16, resultaram na morte de três palestinos armados e deixaram mais três pessoas feridas, informaram milicianos. Três militantes do grupo extremista Jihad Islâmica foram mortos quando Israel os atacou na fronteira com Gaza, disse Abu Ahmad, um porta-voz da organização. O Exército israelense informou que soldados atravessaram a fronteira e atiraram nos milicianos. Segundo Abu Ahmad, os rebeldes plantavam explosivos na divisa com Gaza quando foram atingidos. Num incidente separado, três militantes do grupo islâmico Hamas ficaram feridos, um deles em estado grave, em um ataque aéreo israelense, informou a organização. O Exército confirmou o ataque aéreo.