Três pessoas morrem em atentado suicida no sul do Afeganistão

Pelo menos três pessoas, entre elas um civil, morreram neste sábado, 12, e cinco ficaram feridas em um atentado suicida cometido na província de Helmand, no sul do Afeganistão, disse à Agência Efe uma fonte policial. O atentado aconteceu ao meio-dia local (4h30 de Brasília) no distrito de Marja, situado na província de Helmand, quando um suicida detonou uma carga explosiva junto a um comboio do Exército afegão, disse o chefe da Polícia provincial, Mohammad Hussain Andiwal. O atentado causou a morte de dois soldados e de um civil, enquanto outro militar e quatro civis ficaram feridos, disse Andiwal, acrescentando que um veículo militar ficou destruído. Os combates entre as forças internacionais e afegãs e a insurgência, assim como os atentados, são constantes no Afeganistão, especialmente no sul do país, onde predomina a etnia pashtun, da qual tradicionalmente procedem os talebans.