Três soldados americanos morrem em ataque suicida no Iraque

Três soldados americanos morreram depois que um suicida detonou um colete carregado de explosivos em Baquba, província de Diyala, ao norte de Bagdá, informaram nesta segunda-feira, 19, fontes militares dos Estados Unidos. Em comunicado, o comando militar americano informou que o ataque foi perpetrado no domingo, quando os soldados participavam de uma operação nessa conflituosa província. O Exército acrescentou que os nomes das vítimas do ataque serão divulgados somente depois que seus familiares forem informados sobre a morte dos soldados. Baquba e a província de Diyala se transformaram em uma das regiões onde as Forças Armadas americanas tiveram mais baixas, e onde a insurgência concentra agora suas ações contra as tropas dos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Defesa americano, o número de mortos desde que os EUA invadiram o Iraque, em março de 2003, já chegou a 3.863.