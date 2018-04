Três soldados americanos morrem em explosão em Bagdá Três soldados americanos morreram após a explosão de uma bomba na passagem de seu veículo, no noroeste de Bagdá, informaram nesta quarta-feira, 20, fontes militares dos Estados Unidos. Segundo um comunicado divulgado pelo comando militar americano, a explosão ocorreu na noite da última terça-feira. Não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias do atentado nem as identidades dos falecidos.