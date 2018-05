Troca de disparos entre Israel e Hamas marca fim de cessar-fogo

JERUSALÉM - Após ser alvo de foguetes palestinos, Israel reagiu aos disparos vindos da Faixa de Gaza e promoveu dois ataques aéreos nesta sexta-feira, 15, disseram autoridades. A troca de ataques coloca fim a uma trégua desde que um cessar-fogo informal entrou em vigor no início da semana.

Dois foguetes foram disparados da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, em direção às cidades de Ashdod e Ashekelon, no sul de Israel. Nenhum deles deixou feridos ou danos, afirmou um porta-voz da polícia israelense. Israel respondeu horas depois com dois ataques aéreos contra alvos do Hamas no território costeiro, disseram o Hamas e o Exército israelense. Ninguém ficou ferido nos ataques.

A nova escalada da violência entre facções palestinas e as forças israelenses começou na semana passada depois que os militantes do Hamas dispararam um foguete antitanque em direção a Israel, atingindo um ônibus escolar naquele país, ferindo gravemente um jovem israelense. Israel retaliou com ataques aéreos e terrestres, matando 19 palestinos.

Militantes em Gaza dispararam ao menos 140 foguetes contra Israel durante os quatro dias de combate, que havia diminuído desde que mediadores egípcios e a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiram uma trégua informal no domingo.