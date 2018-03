Troca de prisioneiros entre Israel e Hezbollah é marcada para 4a Israel e o grupo libanês Hezbollah vão trocar prisioneiros na quarta-feira, sob um acordo mediado pela Organização das Nações Unidas, anunciou no domingo o serviço carcerário de Israel. Um porta-voz disse que os soldados israelenses Ehud Goldwasser e Eldad Regev serão trocados por cinco prisioneiros libaneses, incluindo Samir Qantar, que cumpre prisão perpétua por matar um policial israelense, outro homem e sua filha de 4 anos de idade numa incursão contra o norte de Israel em 1979. O Hezbollah não informou em que condição se encontram os dois soldados, mas supõe-se que estejam mortos. Eles foram capturados numa incursão do Hezbollah em território israelense que levou a uma guerra em 2006 entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã. O porta-voz do serviço carcerário disse que a troca vai começar na quarta-feira, mas se negou a informar onde ela terá lugar. Trocas anteriores de prisioneiros foram feitas no posto de travessia da fronteira em Naquoura, no litoral. Como parte do acordo negociado por um oficial de inteligência da Alemanha, Israel vai entregar os corpos de 200 árabes mortos quando infiltravam o norte de Israel. O Hezbollah vai devolver os restos mortais de soldados israelenses mortos no sul do Líbano em 2006. O primeiro-ministro israelense Ehud Olmert descreveu Qantar como o último peão de barganha para se ter notícias do paradeiro de Ron Arad, integrante da Força Aérea de Israel. Arad desapareceu após saltar de sua aeronave durante um bombardeio sobre o Líbano, em 1986. Pelos termos do acordo de troca de prisioneiros, Hezbollah deu a Israel um relatório sobre Arad, que foi capturado por um grupo libanês diferente, o Amal. A mídia israelense disse que o relatório não trouxe informações novas. No domingo, a televisão israelense exibiu duas fotos que ainda não tinham sido vistas de Arad em cativeiro, que acompanharam o documento fornecido pelo Hezbollah e foram entregues à família dele no sábado, juntamente com cartas que se acredita terem sido escritas vários anos atrás.