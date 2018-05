Tropa de elite do Hamas deve virar polícia da Faixa de Gaza

O Hamas afirmou nesta quinta-feira, 23, que sua Força Executiva, uma tropa de elite que ajudou o grupo islâmico a assumir o controle da Faixa de Gaza em junho, se transformará na principal força policial do território. O anúncio tem peso basicamente simbólico porque a Força Executiva, formada por 6.000 homens, já vem realizando as operações policiais do dia-a-dia desde que o grupo derrotou as forças da Fatah, o grupo secular ligado ao presidente palestino, Mahmoud Abbas. A força policial oficial da Faixa de Gaza, leal à Fatah, recusa-se a trabalhar sob o comando do grupo islâmico. Taher al-Nono, porta-voz do governo de Ismail Haniyeh, o primeiro-ministro deposto por Abbas, mas ainda no controle da Faixa de Gaza, disse que os membros da Força Executiva se transformariam em policiais. "Eles vão atuar em várias frentes, entre as quais no combate ao narcotráfico, nas investigações sobre crimes e no controle do tráfego, a fim de conseguirmos realizar novamente essas funções depois de os antigos policiais terem se recusado a retomar suas atividades", afirmou Nono. Segundo o porta-voz, algumas centenas de homens continuariam integrando uma força separada da tropa policial. Uma autoridade da Fatah disse que o Hamas tentava "impor sua vontade". O governo de Abbas na Cisjordânia ocupada mandou que a Força Executiva fosse desmobilizada, uma ordem nunca cumprida pelo Hamas.