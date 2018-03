Tropas afegãs e da Isaf matam ao menos 19 insurgentes

Pelo menos 19 insurgentes morreram em combates travados contra as tropas do Exército afegão e da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), sob comando da Otan, na província de Maydan Wardak, informaram neste sábado fontes oficiais. Segundo um comunicado, as tropas foram atacadas por um grupo de insurgentes quando desenvolviam operações militares na região na quinta-feira passada. Os militares responderam ao ataque com armas leves e pesadas e contaram com o apoio aéreo de vários helicópteros. O comunicado não informa se os enfrentamentos deixaram baixas nas fileiras da Aliança Atlântica ou do Exército afegão. As tropas afegãs e da Otan intensificaram nos últimos dias sua ofensiva contra a insurgência talibã no Afeganistão, especialmente na província de Helmand (sul), um das fortificações dos talibãs.