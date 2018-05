Tropas britânicas deixarão o Afeganistão no fim de 2014

O primeiro-ministro britânico David Cameron confirmou nesta sábado que estava fixando como prazo para o final 2014 a retirada das tropas de combate da Grã-Bretanha do Afeganistão.

"Nós... queremos uma relação de longo prazo com o Afeganistão, muito tempo depois das nossas tropas de combate voltarem para casa, o que acontecerá no final de 2014", disse Cameron durante um encontro com o presidente afegão Hamid Karzai na casa de campo do primeiro-ministro, fora de Londres.

O presidente francês Nicolas Sarkozy disse na sexta-feira que as tropas da França poderiam sair do Afeganistão ao fim de 2013, e que Paris iria propor à Otan que todas as operações de combate naquele país fossem entregues no ano que vem, um ano antes dos atuais planos da aliança.

(Reportagem de Adrian Croft)