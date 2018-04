Tropas curdas combatem rebeldes pelo 5o dia no Iraque Forças da Turquia enfrentaram guerrilheiros curdos de perto à medida que avançavam em direção a uma importante base do PKK no norte do Iraque, nesta segunda-feira, e Bagdá alertou que uma incursão prolongada pode ter consequências sérias para região. Apoiados por aviões, tanques, artilharia e helicópteros de combate, os soldados turcos mataram 41 rebeldes nesta segunda, informou o Estado Maior da Turquia em um comunicado, aumentando o total de mortos do PKK para 153 desde o início da grande ofensiva na quinta-feira. "O combate próximo a terroristas continua em duas regiões separadas", informou o comando militar turco em nota. "As tropas em regiões críticas da operação foram reforçadas e algumas das tropas foram substituídas por forças novas", complementou o comunicado. Segundo os militares, 17 soldados turcos morreram até agora na campanha, lutando em duras condições de inverno contra guerrilheiros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que têm usado as montanhas do norte do Iraque como base para a luta pela independência do sul da Turquia, região predominantemente curda. O conselheiro de Segurança Nacional do Iraque, Mowaffaq al-Rubaie, afirmou em Bagdá que o conflito pode levar a "consequências muito sérias" para uma parte do Iraque que tem sido relativamente estável se comparada ao restante do país. A Casa Branca relatou que a incursão militar, cujas estimativas de efetivo são de 10.000 soldados segundo uma fonte militar turca e a imprensa local, deve ser limitada. "Obviamente não é uma situação ideal", disse a porta-voz da Casa Branca, Dana Perino, a repórteres em Washington. Ancara lançou uma incursão militar na quinta-feira passada numa região afastada do Iraque atrás de rebeldes do PKK. Segundo o governo turco, autoridades iraquianas há anos têm fracassado em reprimir os rebeldes. A Turquia foi pressionado a fazer algo após uma série de ataques mortais contra soldados e civis. (Reportagem adicional de Sherko Raouf em Zakhu, Jeremy Pelofsky em Washington, Gareth Jones e Selcuk Gokoluk em Ancara)