Tropas da coalizão matam 5 insurgentes no Afeganistão

Pelo menos cinco insurgentes morreram em duas operações das tropas da coalizão lideradas pelos Estados Unidos em diferentes pontos do leste do Afeganistão, informou neste sábado, 4, o comando americano. Segundo um comunicado, dois talebãs foram mortos pelas tropas durante uma ofensiva lançada ontem contra um refúgio da insurgência na província oriental de Ghazni. Os militares encontraram um arsenal composto de vários rifles de assalto e de farto material para fabricar explosivos. Além disso, as tropas detiveram um líder talebã acusado de coordenar ataques com explosivos e de movimentar combatentes estrangeiros através da fronteira, acrescentou a fonte. Na província de Kunar, também no leste, os militares interceptaram um grupo de homens armados que se dirigia a uma base militar da coalizão. As tropas bombardearam as posições dos insurgentes e posteriormente desdobraram soldados para inspecionar a área, segundo a nota. Durante a ofensiva, três supostos talebãs morreram baleados.