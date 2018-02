Tropas da Otan ganham terreno no Afeganistão

Os fuzileiros lideraram uma das maiores ofensivas da Otan contra o Taliban no Afeganistão no sábado, um teste da política de reforço de tropas do presidente norte-americano, Barack Obama.

Os fuzileiros pousaram em helicópteros no distrito de Marjah, o último reduto do Taliban na província de Helmand, nas primeiras horas de uma campanha da Otan para impor o controle governamental em áreas de domínio rebelde antes das forças dos EUA iniciarem a retirada planejada do país em 2011.

O capitão Ryan Sparks comparou a intensidade dos combates à ofensiva liderada pelos norte-americanos contra militantes iraquianos e estrangeiros da Al Qaeda na cidade de Fallujah em 2004.

"Em Fallujah, foi igualmente intenso. Mas lá, começamos pelo norte e progredimos rumo ao sul. Em Marjah, partimos de locais diferentes rumando para o centro, por isso recebemos tiros de todos os ângulos", disse Sparks.

Tropas afegãs e da Otan podem ter avançado na ofensiva, mas o ataque, um de vários, contra a cerimônia de hasteamento da bandeira atraiu tiros e indicou que o Taliban não pretende largar armas.

MILITANTES MORTOS

Sher Mohammad Zazai, general afegão baseado no sul do país, disse à Reuters neste domingo que entre 30 e 35 insurgentes foram mortos desde o início da operação em Marjah e no distrito vizinho de Nad Ali.

Citando comandantes, o porta-voz do Taliban, Qari Mohammad Yousuf, disse no site do grupo que foram lançados ataques diretos contra tropas lideradas pela Otan em várias partes de Marjah e que algumas delas foram cercadas em uma área.

A operação de 15 mil soldados foi batizada de Mushtarak, ou "juntos", talvez para ressaltar que as forças da Otan e do Afeganistão estão determinadas a trabalhar unidas para restabelecer a estabilidade no país.

Mesmo se a Otan desferir um golpe duro no Taliban em Helmand, os militantes na lista de alvos dos EUA operam em outros redutos dentro do Paquistão ou perto da fronteira.