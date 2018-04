Tropas da Turquia deixam o norte do Iraque

Todas as tropas da Turquia envolvidas em uma ofensiva contra rebeldes curdos dentro do norte iraquiano já voltaram a seu país, informou nesta sexta-feira, 29, o ministro das Relações Exteriores iraquiano, Hoshiyar Zebari. O Estado-Maior do Exército turco confirmou em comunicado que suas tropas saíram do norte do Iraqueapós terem alcançado seus alvos militares. "Saudamos a retirada, acreditamos que é a coisa certa para a Turquia fazer", disse o chanceler iraquiano, acrescentando que a saída ocorreu antes do amanhecer. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, e o presidente americano, George W. Bush, reiteraram na quinta-feira o pedido para que a Turquia para que finalizasse o mais rápido possível a incursão militar, perante o crescente temor que a incursão desestabilizasse o Iraque. Os repórteres turcos na região testemunharam retorno de algumas unidades do Exército, e a entrada no Iraque de comboios de caminhões vazios, possivelmente para evacuar os soldados. Necati Ozgen, general reformado que comandou a maior operação no Iraque contra o PKK durante os anos 90, disse que nestes oito dias de operação foi "impossível ao Exército alcançar os objetivos aos quais se propunha no norte do Iraque". A Turquia começou a incursão no norte do Iraque na semana passada contra os separatistas rebeldes do PKK, um grupo que luta pela autonomia para a predominantemente área curda do sudeste da Turquia. Os rebeldes têm realizado ataques contra a Turquia a partir de bases curdas no Iraque. Autoridades iraquianas dizem não apoiar o PKK, mas opõem-se à ação militar da Turquia.