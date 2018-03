Tropas de Iraque e EUA lançam ofensiva em província iraquiana

O Exército iraquiano, com o apoio de tropas americanas, lançou nesta terça-feira, 29, uma ofensiva militar de grande escala contra rebeldes e insurgentes na província de Diyala, leste do Iraque, anunciou um porta-voz do Ministério da Defesa. O objetivo é eliminar células da Al-Qaeda nesta área rural, que é considerada a principal trincheira insurgente perto da capital iraquiana. O general Mohammed al-Askari explicou à emissora de TV oficial iraquiana Al Iraqiya que a operação começou às 10h (4h de Brasília) na província, que sofre um dos maiores níveis de violência de todo o Iraque. Diyala, junto à fronteira com o Irã, se transformou em um dos principais redutos da organização terrorista Al-Qaeda e é palco de sangrentos atentados suicidas. Várias incursões já foram feitas pelos comandos americano e iraquiano no local, mas agora os militares estão mais otimistas, alegando que o número de tropas é maior e que os iraquianos envolvidos estão melhor preparados. Askari não ofereceu mais detalhes sobre a operação, mas o diário governista Al-Sabah disse há dois dias que mais de 50 mil unidades do Exército e da polícia do Iraque estarão envolvidos. De acordo com o jornal, que citava fontes da segurança iraquiana, o dispositivo será o de maior envergadura que no país desde a queda do regime do ditador Saddam Hussein, em 2003. Estava previsto que a campanha começasse em 1° de agosto, mas o início da operação foi antecipado por razões desconhecidas. Esta será a última de uma série de ofensivas similares em diferentes províncias do Iraque contra rebeldes xiitas e insurgentes sunitas próximos à Al-Qaeda. Bagdá Na capital iraquiana, Bagdá, foi instituída uma proibição do trânsito de veículos depois dos ataques suicidas da segunda-feira contra os peregrinos xiitas. Os ataques por mulheres-bomba deixaram 25 mortos. Também na segunda-feira, um outro ataque suicida atingiu um protesto da etnia curda em Kirkuk e matou 22 pessoas. Centenas de milhares de peregrinos xiitas continuam a avançar a pé em direção ao santuário de Kadhemia, ao norte do país, onde acontece uma cerimônia religiosa anual em homenagem a um imã xiita. A cerimônia religiosa, que atrai milhares de fiéis, comemora a morte do imã xiita Musa al-Kadhin e irá atingir seu ápice nesta terça-feira. Muitos dos peregrinos estão caminhando há dias, vindos das áreas mais remotas ao sul de Bagdá. Segundo o correspondente da BBC, durante esta caminhada a multidão fica mais vulnerável a ataques de suicidas, dada a dificuldade de revistar a todos, principalmente as mulheres, que portam vestimentas longas e pesadas. Cerca de 200 policiais femininas estão em Kadhemia para realizar buscas entre as peregrinas que ingressam na área do templo. Matéria atualizada às 10 horas.