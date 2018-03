Tropas de Israel matam adolescente palestino na Cisjordânia Forças israelenses mataram um adolescente palestino durante uma operação na Cisjordânia ocupada nesta sexta-feira, disseram moradores e funcionários de equipes médicas. Os residentes disseram que o rapaz de 17 anos foi morto durante confrontos com tropas israelenses que fizeram uma incursão na cidade de Beit Umar, próxima à cidade de Hebron. Um porta-voz do Exército israelense disse que as tropas atiraram em militantes que arremessavam bombas, acertando um deles. O incidente pode atrapalhar um acordo de cessar-fogo entre o Estado judaico e os grupos militantes palestinos na Faixa de Gaza. (Reportagem de Haitham Tamimi)