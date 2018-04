Tropas de Israel matam palestino na fronteira com Gaza--Exército Tropas israelenses mataram um palestino que tentava os atacar com uma granada perto da fronteira de Israel com Gaza nesta quinta-feira, disse um porta-voz do Exército israelense. Os soldados cruzaram a fronteira para conferir um possível infiltrado e abriram fogo contra o homem quando ele foi visto tentando atirar uma granada contra eles, disse o porta-voz. Logo após, os soldados retornaram ao lado israelense da fronteira. Israel e os militantes islâmicos do Hamas, que controlam a Faixa de Gaza, chegaram a um cessar-fogo no dia 18 de janeiro após uma ofensiva israelense que teria deixado 1.300 palestinos mortos, incluindo 700 civis, de acordo com autoridades médicas no território palestino. Onze soldados israelenses e três civis morreram na campanha, que Israel disse que tinha o objetivo de cessar os ataques de foguete do Hamas. Um palestino foi morto e ao menos seis ficaram feridos na explosão de uma bomba em um café em Gaza na noite desta quinta-feira, autoridades médicas disseram. O motivo para o incidente, aparentemente violência entre palestinos, ainda é incerto. Um porta-voz do Exército israelense disse que não houve nenhuma incursão militar na área. Mais cedo nesta quinta-feira, tropas israelenses mataram um militante palestino em sua casa no vilarejo de Qabatiya, perto de Jenin, na Cisjordânia ocupada, disse uma autoridade de segurança palestina. Um porta-voz militar israelense disse que o militante pertencia à Jihad Islâmica e era suspeito de estar envolvido em ataques contra israelenses. Autoridades palestinas identificaram o militante como Al'a Abu al-Rob, de 23 anos. Israel geralmente realiza incursões na Cisjordânia, ocupada na Guerra dos Seis Dias, em 1967. (Reportagem de Wael al-Ahmad em Jenin, Ori Lewis e Allyn Fisher-Ilan)