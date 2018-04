Tropas dos EUA detêm editor de TV iraquiana Tropas norte-americanas detiveram o editor de notícias de um canal de televisão de propriedade do mais poderoso partido político iraquiano e o filho dele, ambos acusados de ataques contra soldados do Iraque e dos Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira as Forças Armadas dos EUA. Hafodh al-Beshara, editor e chefe da programação política da TV al-Furat, foi preso durante uma operação nos escritórios do canal em Bagdá no fim da noite de sábado, declararam funcionários da televisão. Al-Furat é de propriedade do Supremo Conselho Islâmico Iraquiano, o maior partido xiita no governo do premiê Nuri al-Maliki. O seu líder é Abdul Aziz al-Hakim, um dos políticos mais influentes do Iraque, que foi cortejado por Washington e se reuniu com o presidente George W. Bush na Casa Branca em novembro. As Forças Armadas dos EUA disseram à Reuters em uma resposta a um e-mail que Beshara tinha sido detido na operação para prender o filho dele, que foi identificado como suposto membro da inteligência de uma milícia. "A prisão dele (Beshara) não teve nada a ver com o emprego dele ou com o seu relacionamento com o filho", disse o porta-voz militar major Brad Leighton. Ele se recusou a dar o nome completo do filho do editor. Uma autoridade militar dos EUA que conhece a operação afirmou que Beshara foi detido por causa de uma metralhadora não autorizada, descoberta nas buscas em sua casa. O filho do editor não trabalha no canal de TV. O chefe da TV Furat, Abbas al-Essawi, chamou a prisão de Beshara de "provocação". (Reportagem adicional de Michael Holden e Ross Colvin)