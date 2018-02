Tropas iraquianas e curdas tentam retomar cidades do EI

BAGDÁ - Forças do governo do Iraque e combatentes curdos peshmerga tentavam, nesta sexta-feira, 22, recapturar duas cidades no norte do país das mãos de militantes do Estado Islâmico, disseram fontes de segurança.

As forças curdas, apoiadas pela Força Aérea dos Estados Unidos, tomaram um distrito perto da entrada leste de Jalawla, 115 quilômetros a nordeste de Bagdá e cenário de confrontos por semanas, disseram as fontes.

As tropas iraquianas, apoiados por aviões de combate iraquianos, avançavam em direção à cidade próxima de Saadiya, disseram fontes de segurança.

Ambas as cidades ficam próximas da fronteira com o Irã e da região autônoma do Curdistão.