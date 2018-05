Tropas israelenses matam militante perto da fronteira com Gaza

O Exército israelense declarou em comunicado que soldados com apoio aéreo começaram a atirar contra um grupo de militantes que estava instalando explosivos na cerca fronteiriça, atingindo um deles.

Segundo autoridades médicas palestinas, o militante, membro dos Comitês de Resistência Popular, foi morto ao se aproximar da fronteira israelense. Pelo menos mais uma pessoa ficou ferida.

Israel e Hamas, grupo islâmico que controla a Faixa de Gaza, disseram que querem evitar o aumento da violência. No entanto, foguetes e granadas foram disparados de Gaza quase que diariamente neste mês contra o sul de Israel, e forças israelenses atacam com frequência alvos militantes no território costeiro.

(Reportagem de Saleh Salem)