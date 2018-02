Tumultos em campo de refugiados sírios na Turquia ferem oito

Os confrontos ocorreram quando um grupo de 1,5 mil ou mais refugiados chegaram ao acampamento, perto da cidade de Ishahiye, disseram testemunhas à Dogan.

Imagens de televisão mostravam veículos blindados entrando no acampamento e a polícia disparando para o ar para dispersar grupos de homens que lutavam uns contra os outros com os punhos e cassetetes.

A televisão CNN Turk informou que alguns policiais turcos haviam sido brevemente sequestrados.

As tensões são grandes nos campos de refugiados do conflito sírio, onde as temperaturas sobem mais de 40 graus Celsius.

Mais de 43 mil refugiados sírios estão registrados na vizinha Turquia. Alguns deles têm reclamado das condições dos campos, o que inclui a falta de comida.

(Reportagem de Jonathon Burch e Omer Berberoglu; texto de Ayla Jean Yackley)