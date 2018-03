Um turista do Japão, seqüestrado em outubro de 2007 no sudeste do Irã foi libertado neste sábado, 14, segundo divulgou o ministro da Inteligência do país. "Um turista japonês que foi seqüestrado por contrabandistas de drogas e bandidos armados neste país (...) foi liberado", afirmou Gholamhossein Mohseni-Ejei, citado pela agência de notícias oficial Irna.