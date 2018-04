Turquia bombardeia 70 alvos curdos no Iraque

O exército turco informou que jatos atingiram 70 alvos rebeldes curdos no norte do Iraque nesta segunda-feira, 4. Os aviões teriam voltado com segurança depois de completar a missão. Autoridades turcas disseram que vários vilarejos na fronteira foram bombardeados, mas não há informações sobre mortes ou prejuízos Autoridades informaram ainda que suas tropas mataram 10 rebeldes do PKK no sudeste do país no domingo. Segundo o comunicado publicado no site do Exército, um grupo de militantes do PKK foi surpreendido por tropas turcas na região de Karayayla (Bingol) e dez deles morreram durante o combate. Fontes militares acrescentaram que, durante a operação, foram apreendidas armas, munição e documentos que a organização terrorista mantinha nas cavernas que usa como esconderijo. O prefeito de Sidakan, localidade que fica no norte do Iraque na fronteira com a Turquia, Muslih Zirar, disse que os aviões turcos sobrevoaram a região entre as 4h e 7h da manhã desta segunda, hora local, e posteriormente começou o bombardeio, que durou cerca de duas horas. A Turquia efetuou ao menos quatro bombardeios aéreos de fronteira desde dezembro, contra as guerrilhas do separatista Partidos dos Trabalhadores do Curdistão(PKK).