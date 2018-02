Turquia e Irã bombardeiam norte do Iraque simultaneamente

A aviação turca e a artilharia iraniana bombardearam nesta quinta-feira, 29, posições da guerrilha do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) situadas nas montanhas da região autônoma do Curdistão Iraquiano, segundo uma fonte oficial. O porta-voz das tropas de defesa do Curdistão iraquiano, o general Yabar Yawar, disse que "seis aviões turcos bombardearam diversas zonas desérticas nas montanhas de Jwakurk", fronteiriças com Iraque, Irã e Turquia. Segundo Yawar, as bombas caíram sobre os povoados de Bany e Spidare, e até o momento não foram registradas vítimas. As montanhas de Jwakurk se encontram próximas ao distrito de Sidakan, cento e quarenta quilômetros ao leste de Erbil, no norte do Iraque. Segundo informou nesta quinta o Estado-Maior do Exército turco, a aviação do país "derrubou de forma contundente 16 alvos na zona de Hakurk do norte do Iraque", pertencente ao PKK. Por outra parte, Yawar acrescentou que a artilharia iraniana bombardeou vários povoados situados nos arredores da região de Yarawe, na província de Suleimaniya, no nordeste do Iraque. Esta é a primeira vez que Irã e Turquia bombardeiam simultaneamente o país vizinho, desde que Teerã começou a bombardear supostos refúgios curdos no Iraque, em agosto passado.