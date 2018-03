Turquia espera apoio francês para acelerar adesão à UE

A Turquia disse esperar nesta segunda-feira, 30, que a França ajude a acelerar as negociações para a entrada do país na União Européia, durante a presidência francesa de seis meses do bloco, que começará na terça, 1. A França, como presidente rotativa do bloco, deverá liderar as negociações para a adesão de países à União Européia. Mas o presidente francês Nicolas Sarkozy se opõe abertamente que a Turquia, país predominantemente islâmico, integre a união Européia, e as negociações para tal estão paralisadas em cinco áreas. O ministro da Justiça da Turquia, Mehmet Ali Sahin, disse após uma reunião do gabinete de governo que a Turquia deseja que a França seja "transparente" e "leal aos acordos" e trabalhe na direção de mais negociações. As negociações para a Turquia integrar o bloco foram lançadas em outubro de 2005, mas o país ainda não aumentou e alinhou seus padrões em 35 áreas requeridas pelos europeus para possíveis integrantes aderirem ao bloco.