Turquia mostra otimismo com a negociação entre Israel e Síria

As negociações indiretas de paz entre Israel e Síria estão evoluindo, assegurou nesta terça-feira, 17, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, Ali Babacan. Segundo ele, os dois países concordaram com duas novas rodadas de reuniões sob mediação turca no próximo mês. Veja também: Entenda a disputa sobre as Colinas de Golan Em visita a Luxemburgo para encontros com funcionários da União Européia (UE), Babacan informou que a última rodada de negociações entre os dois lados, realizada no domingo e na segunda-feira, foi complicada. Mas ele também demonstrou esperança na possibilidade de um avanço importante. "As negociações foram bem sucedidas e, mais importante, o calendário foi acordado para as próximas duas reuniões, que ocorrerão em julho", Babacan disse a repórteres. Ele garantiu que os dois lados estavam "muito satisfeitos" com a evolução até o momento. Babacan evitou dar detalhes sobre o tipo de progresso já alcançado. Mas disse que a Turquia seguiria agindo como um intermediário no processo. No mês passado, Israel, Síria e Turquia confirmaram que as negociações indiretas transcorriam há um ano. Contatos anteriores foram rompidos no ano 2000 por causa de discordâncias em relação a fronteiras e sobre os termos para um acordo de paz. A Síria que retomar a posse das Colinas de Golan, região estratégica capturada por Israel durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Em negociações anteriores, Israel concordou com isso em princípio, mas não houve consenso sobre onde a fronteira deveria ser estabelecida. Israel aponta ainda que a Síria não oferece uma paz total, em troca dessa concessão.