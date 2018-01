Turquia deve iniciar ofensiva terrestre contra grupo sírio neste domingo

ANCARA - O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, disse, nesta sábado, 20, que o exército do país pode iniciar uma ofensiva terrestre no domingo, 21, contra a milícia curda na cidade de Afrin, na Síria. A operação, entretanto, depende de como vai ser o desfecho do ataque aéreo de hoje.

A Turquia iniciou um ataque aéreo neste sábado na cidade de Afrin. A operação fez com que a Rússia retirasse seus exércitos da região. De acordo com Yildirim, os aviões de guerra destruíram quase todos os pontos de controle da milícia curda na cidade, que o governo vê como uma possível ameaça terrorista à Turquia. O exército turco disse que aproximadamente 72 aviões foram envolvidos na operação.

O Ministério de Relações Exteriores da Síria condenou o ataque feito pela Turquia. O órgão chamou a operação de "agressão" e disse que Afrin era uma "parte inseparável da Síria". Ainda nesta semana, o governo da Síria chegou ameaçar derrubar os aviões da Turquia caso eles atacassem o território sírio. /Associated Press