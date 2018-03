Turquia pode invadir Iraque 'a qualquer momento', diz premiê

Soldados da Turquia podem entrar no norte do Iraque em busca de rebeldes curdos "a qualquer momento" segundo os termos de uma autorização do Parlamento, afirmou nesta terça-feira, 23, o primeiro-ministro Tayyip Erdogan. Veja também: Turquia rejeita trégua proposta por rebeldes Rebeldes curdos do PKK anunciam cessar-fogo Turquia reforça tropas na fronteira iraquiana Entenda o conflito entre turcos e curdos ''Turquia tem direito de defender-se'' Turquia pode ignorar apelos e lançar ofensiva "Neste momento, estamos em compasso de espera, mas o Iraque deveria saber que podemos usar a autorização (parlamentar) para uma operação através da fronteira a qualquer momento", disse Erdogan em entrevista a jornalistas em Londres, ao lado do premiê britânico, Gordon Brown. O premiê britânico condenou "totalmente" e "sem dúvidas" a violência PKK contra soldados turcos na fronteira entre a Turquia e o Iraque. Ele garantiu ainda que trabalhará para alcançar uma solução diplomática. Na semana passada, o Parlamento turco deu permissão às tropas do país para conduzir incursões no norte do Iraque, mas o governo de Erdogan já assinalou que ainda tentará resolver o conflito com rebeldes separatistas pelos canais diplomáticos. A Turquia diz que quer usar a diplomacia para resolver a crise, mas está sendo pressionada pelo público e por grupos militares a usar a força contra integrantes do partido curdo PKK que entram em seu território pela fronteira entre os dois países. Mais cedo, o ministro de Relações Exteriores turco, Ali Babacan, recusou em coletiva com o chanceler iraquiano, Hoshyar Zebari, qualquer proposta de cessar-fogo dos rebeldes curdos instalados no norte do Iraque. "Nossa preferência é pela diplomacia, mas a opção militar, sem dúvida, é um método na luta contra o terrorismo", afirmou ainda na segunda-feira Babacan antes do encontro com o representante iraquiano em Bagdá. Em declarações após o encontro com o ministro das Relações Exteriores turco, Zebari garantiu que seu país vai ajudar a Turquia a lidar com a "ameaça" dos rebeldes curdos do PKK. "Nós decidimos que a posição que devemos adotar é de lutar juntos contra o terrorismo onde quer que esteja e não vamos permitir que nenhum partido ou grupo, incluindo o PKK, envenene nossas relações bilaterais". Os Estados Unidos voltaram a pedir ao Iraque que tome medidas urgentes contra os insurgentes para afastar a ameaça de ataque turco no norte do país. Erdogan disse para o jornal turco Hürriyet que recebeu um telefonema da secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. "Ela deseja uma ação conjunta", disse, antes de embarcar rumo ao Reino Unido. O representante da Turquia nas Nações Unidas, Baki Ilkin, advertiu que a paciência de seu país tem limite. "O Iraque tem que fazer alguma coisa", afirmou Ilkin em entrevista à BBC. "Nós temos incursões em território turco. Nós não podemos pegá-los porque eles voltam imediatamente para o norte do Iraque." A emboscada de domingo do PKK perto da fronteira iraquiana inflamou a opinião pública na Turquia, onde meios de comunicação e líderes da oposição pediram ataque imediato contra os rebeldes. Os rebeldes teriam dito que capturaram vários soldados turcos depois do ataque no domingo, que matou 12 militares. O Exército turco confirmou apenas que oito soldados ainda estão desaparecidos.