Turquia prende atirador suspeito de atacar Consulado dos EUA

A polícia turca concluiu nesta quinta-feira, 10, uma ampla operação para prender um atirador fugitivo suspeito de ter participado do ataque ao consulado americano em Istambul. Mais cedo, outros quatro foram detidos, também suspeitos de participação no incidente de quarta-feira que deixou seis mortos. Veja também: Turquia detém quatro acusados de atacar Consulado dos EUA A agência de notícias Dogan disse que o homem, cujo nome não foi divulgado, foi detido após seu carro ser visto na cidade. Segundo a agência, ele foi interrogado por policiais anti terrorismo. A polícia turca bloqueou ruas nesta quinta e estava parando os carros e checando documentos em um esforço para tentar encontrar o homem, que havia conseguido escapar da cena do atentado em meio ao caos. O ataque de quarta-feira contra o consulado iniciou um tiroteio que matou três policiais e três assaltantes, e levou a Turquia a aumentar a segurança em todas as missões diplomáticas americanas no país. As autoridades suspeitam que os responsáveis pelo incidente tenham vínculos com a Al-Qaeda, mas ainda não foram apresentadas evidências dessa acusação. Enquanto isso, um dos homens que atacaram a embaixada intriga as autoridades turcas - Erkan Kargin viajou para o Afeganistão, de acordo com um oficial do governo que falou sob anonimato. A polícia e a agência de inteligência turca investigam se ele chegou a ter contato com a Al-Qaeda, embora ainda não existam provas. Tanto Turquia quanto os EUA condenaram o ataque, qualificando-o como um ato terrorista. Analistas ouvidos pela agência de notícias Associated Press, no entanto, afirmaram que o ataque não tem as principais características dos perpetrados pela rede de Osama bin Laden - ações coordenadas por homens-bomba com o objetivo de matar um grande número de pessoas. "Para um militante islâmico, não há nada mais sensacional que atacar um consulado americano", disse Demirel, autor do livro Elementos da Al-Qaeda na Turquia. Esse foi o primeiro atentado contra um alvo diplomático em Istambul desde 2003, quando 62 pessoas foram mortas em ataques coordenados contra o consulado britânico, um banco e duas sinagogas. A Turquia é cenário de constantes ataques reivindicados por vários grupos, incluindo esquerdistas, organizações de extrema-direita, separatistas curdos e militantes islâmicos.