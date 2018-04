Turquia promove grande incursão militar terrestre no Iraque

Tropas turcas atravessaram a fronteira com o norte do Iraque em uma operação contra rebeldes curdos que estariam refugiados na região, segundo o Exército da Turquia. Esta foi a primeira incursão militar por terra da Turquia no Iraque desde a invasão americana de 2003, e cria temores de que poderá deflagrar um conflito mais amplo com os curdos iraquianos apoiados pelos EUA apesar de garantias turcas de que alvejará apenas o grupo rebelde Partido dos Trabalhadores do Curdistão, ou PKK. O grupo curdo por autonomia no sudeste da Turquia e tem promovido ataques contra alvos turcos a partir de bases na região semi-autônoma curda no norte do Iraque. Além disso, milhares de tropas aguardam na fronteira entre os dois países e poderão se unir à operação, se necessário, ressaltou a fonte. Uma brigada turca tem até 5 mil soldados. Mais cedo, a TV turca disse que o número de soldados dentro do Iraque seria de cerca de 10 mil. Segundo a BBC, os militares turcos, que mantém milhares de tropas na fronteira entre os dois países, disseram que os soldados enviados ao Iraque "retornariam o mais rápido possível assim que o objetivo da missão for cumprido". O Exército dos Estados Unidos disse acreditar que a operação turca seja de duração limitada. Um porta-voz militar americano disse que a Turquia prometeu fazer o possível para evitar "danos colaterais envolvendo civis inocentes ou a infra-estrutura curda". O presidente turco, Abdullah Gul, conversou com seu colega iraquiano, o curdo Jalal Talabani, na noite de quinta-feira para informar-lhe sobre os objetivos da incursão, segundo o escritório de Gul. O presidente também disse a Talabani sobre a decisão do Conselho de Segurança Nacional de "desenvolver relações em todos os campos com o Iraque" e convidou Talabani a visitar a Turquia. A operação terrestre começou depois que a força aérea e artilharia turcas bombardearam supostos alvos rebeldes na quinta-feira. A incursão terrestre está sendo apoiada pela força aérea, afirmou o Exército num comunicado. A Turquia vinha promovendo ataques aéreos contra guerrilheiros do PKK no norte iraquiano desde dezembro, com informações da inteligência americana, e comandos têm periodicamente cumprido missões de poucas horas contra alvos selecionados.