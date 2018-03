Turquia rejeita cessar-fogo proposto por rebeldes curdos

O ministro de Relações Exteriores da Turquia, Ali Babacan, recusou qualquer proposta te cessar-fogo dos rebeldes curdos instalados no norte do Iraque nesta terça-feira, 23. Em coletiva com o o ministro do Exterior do Iraque, Hoshyar Zebari, o chanceler afirmou que Ancara está lidando com uma organização terrorista, e não com uma organização regular. Veja também: Rebeldes curdos do PKK anunciam cessar-fogo Turquia reforça tropas na fronteira iraquiana Entenda o conflito entre turcos e curdos ''Turquia tem direito de defender-se'' Turquia pode ignorar apelos e lançar ofensiva Segundo Zebari, o Iraque ajudará a Turquia a combater guerrilhas separatistas curdas no norte do país. "Assegurei ao ministro que o governo iraquiano ativamente ajudará a Turquia a superar este perigo. Concordamos que a posição que devemos tomar tem que ser conjunta para lutar contra o terrorismo. Não permitiremos que nenhum partido, incluindo o PKK, envenene nossas relações bilaterais", afirmou Zebari. Mais cedo, a Turquia afirmou que esgotaria todas as soluções diplomáticas antes de lançar suas tropas em uma ofensiva contra o território iraquiano para reprimir os rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo). Nesta terça, o Exército turco mobilizou helicópteros para a fronteira com o Iraque, horas depois de dezenas de veículos militares para reforçar o efetivo na região. Caças de guerra F-16 também foram transferidos para bases no sudeste do país, segundo a imprensa afirmou. O PKK reivindicou ter capturado vários soldados turcos após o ataque do último domingo, em que 12 militares foram mortos. O Exército da Turquia confirmou apenas que oito soldados estão desaparecidos. O ministro turco chegou ao Iraque horas depois de os guerrilheiros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no norte do Iraque anunciarem um cessar-fogo unilateral. A trégua, afirmaram os rebeldes na noite de segunda-feira, se manterá enquanto seus combatentes não forem atacados pelo Exército turco. "Estamos dispostos a manter uma trégua se o Exército turco deixar de atacar nossas posições, abandonar seus projetos de incursão e comprometer-se com a paz", disse um comunicado divulgado em um site do PKK. "Mas, se continuar com sua posição hostil, vamos defender nosso povo." Incursão com os EUA O primeiro-ministro da Turquia defendeu uma operação conjunta com os Estados Unidos contra as posições do PKK no norte do Iraque, em declarações ao jornal turco Hürriyet. Erdogan explicou que recebeu um telefonema da secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. "Ela deseja uma ação conjunta", disse, antes de embarcar rumo ao Reino Unido. Ele solicitará o apoio do primeiro-ministro britânico, Gordon Brown. "Estamos decididos a realizar a operação, e vamos até o fim, nas dimensões política, militar e diplomática. Aconteça o que acontecer, estamos dispostos a pagar e a fazer pagar o preço necessário", insistiu Erdogan ao jornal. Em um debate na Universidade de Oxford na noite de segunda, Erdogan afirmou que a incursão militar pode ocorrer "nos próximos dias" na ausência de "desenvolvimentos previstos". A tensão vem crescendo por causa de recentes ataques a alvos militares em território turco realizados por separatistas curdos com bases nas montanhas do norte do Iraque. No domingo, 12 soldados da Turquia foram mortos num desses ataques, uma semana depois de o Parlamento turco ter autorizado o Exército a cruzar a fronteira para perseguir os rebeldes.