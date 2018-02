TV diz ter identificado líder da Al-Qaeda no Iraque

A emissora de televisão Al-Arabiya afirmou nesta quarta-feira, 7, ter identificado o líder da Al-Qaeda no Iraque. Segundo a emissora sediada em Dubai, que citou um policial iraquiano como fonte, o verdadeiro nome de Abu Omar al-Baghdadi, que seria o dirigente do Estado Islâmico do Iraque - coalizão de grupos extremistas da qual faz parte a Al-Qaeda no Iraque -, é Hamid Dawoud al-Zawi. A rede divulgou uma foto dele. Veja também: Ataque dos EUA mata líder da Al-Qaeda na Somália Nascido na cidade de Haditha, Al-Baghdadi serviu no Exército iraquiano durante o regime de Saddam Hussein e ingressou na Al-Qaeda em 2003, segundo a mesma fonte. Os Estados Unidos consideram Al-Baghdadi como um "personagem de ficção."