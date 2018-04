UE congelará ativos do Banco Central da Síria-chanceler francês A União Europeia congelará os ativos do Banco Central da Síria a partir do dia 27 de fevereiro como parte de um pacote de sanções mais para tentar deter a repressão à oposição, afirmou o ministro das Relações Exteriores francês, Alain Juppé, na sexta-feira.