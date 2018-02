UE diz que Brasil tem 'papel-chave' na crise nuclear do Irã

A Alta Representante para a Política Externa e de Segurança Comum da União Europeia (UE), Katherine Ashton, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o Brasil tem um "papel-chave" a desempenhar na resolução da polêmica nuclear do Irã. "Reconhecemos que o Brasil, como potência global, tem um papel-chave a exercer na questão", ressaltou Ashton, em entrevista coletiva após participar de uma reunião ministerial entre a UE e o Brasil realizada nesta segunda-feira em Madri.

Ashton insistiu na "importância de trabalhar juntos" (a UE e o Brasil) para resolver o impasse sobre o polêmico programa atômico iraniano. Também participaram da reunião os ministros de Assuntos Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e da Espanha, Miguel Ángel Moratinos, cujo país exerce a Presidência rotativa do bloco europeu neste semestre.

"É justo dizer que temos uma visão comum. O que buscamos são mais provas que o regime do Irã coopera. Queremos pensar que eles cumprem suas obrigações internacionais", afirmou a chefe da diplomacia europeia.

"Na perspectiva da UE, se isso não acontecer, teremos que mostrar nossa determinação para garantir que as regras sejam respeitadas", advertiu Ashton, ao incidir em que a UE e o Brasil continuarão "colaborando estreitamente sobre o Irã".

Frente à postura mais dura da UE e dos Estados Unidos, Amorim defendeu a conhecida política do Governo brasileiro, partidário do diálogo como via de resolução do problema. "O Brasil continua disposto a favorecer esse diálogo entre a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e o Irã para garantir que o Irã tem um programa nuclear pacífico."

Além disso, o Governo brasileiro quer que a comunidade internacional tenha "a certeza de que esse programa nuclear não será utilizado para fins militares".

"Achamos que há uma oportunidade de negociação do dossiê nuclear com o Irã que respeite o direito do país a ter seu programa pacífico", reiterou o chanceler brasileiro. Amorim manifestou essa opinião um dia após o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, general James Jones, afirmar que os EUA apresentarão neste mês ao Conselho de Segurança da ONU as novas sanções contra o Irã, que poderiam provocar um "mudança de regime" no país asiático.

Na semana passada, Teerã anunciou o início do processo de enriquecimento de urânio a 20% na usina nuclear de Natanz, em um desafio à comunidade internacional, que, liderada pelos EUA, optou por preparar sanções mais duras contra o regime, centradas na elite dirigente desse país. Washington está negociando com seus parceiros do Grupo 5+1 - EUA, China, França, Reino Unido e Rússia, mais Alemanha -, ideias para uma possível quarta rodada de sanções, mas Pequim mostrou-se reticente.

O assunto do Irã esteve nesta segunda-feira na agenda da reunião ministerial que UE e Brasil tiveram em Madri. Com essa reunião, a UE e o Brasil ativaram o diálogo político de alto nível previsto na Associação Estratégica criada em Lisboa em 4 de julho de 2007, quando ocorreu a primeira cúpula bilateral.