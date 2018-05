UE diz que voltará a financiar combustível para usina de Gaza A União Européia concordou nesta terça-feira em retomar o financiamento de transporte de combustível para a principal usina de energia da Faixa de Gaza após receber garantias de que o bloco terá maior poder de fiscalização para assegurar que os recursos não sejam desviados pelo Hamas. Sem abastecimento de combustível fornecido por Israel e financiado pela UE, a usina cortou energia de grandes partes da Faixa de Gaza, prejudicando ainda mais a já difícil situação do empobrecido território dois meses após o Hamas ter assumido seu controle. "Em um acordo com a Autoridade Palestina, a Comissão (Européia) retomará na quarta-feira, em uma base provisória, entregas de combustível à usina de energia de Gaza", informou a UE. O Hamas deu boas-vindas à decisão. Kanaan Abaid, vice-presidente da Autoridade de Energia Palestina em Gaza, disse que a energia será restaurada por volta de meio dia na quarta-feira. "Esta é uma decisão abençoada que aliviará o sofrimento da população de Gaza", disse Abaid. A UE parou de pagar pelo combustível, fornecido por uma companhia particular israelense, por preocupações de que o Hamas cobre impostos sobre a eletricidade para financiar seu governo em Gaza. A UE tem pago por carregamentos de combustível para a usina de Gaza desde 2006. A última entrega financiada pelo bloco foi em 15 de agosto. A decisão de retomar o transporte de energia aconteceu após o líder do Hamas Ismail Haniyeh ter anunciado garantias à UE de que seu governo não tinha planos de introduzir quaisquer impostos em eletricidade gerada pela instalação. (Por Adam Entous)